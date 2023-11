W Szczecinie lepiej nie parkować gdzie popadnie. Będą podwyżki za odholowanie

- Biorąc pod uwagę wzrost cen i inflację należy przyjąć, że wydatki na wykonanie zadania w roku 2023 będą wyższe niż poniesione w roku 2022 - wyjaśnia Anna Szotkowska, zastępca prezydenta Szczecina do spraw komunalnych.

W roku 2022 wydanych zostało 1575 dyspozycji usunięcia pojazdów. Prognozowana liczba wydanych dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2023 będzie kształtowała się na tym samym poziomie co w roku 2022.

Jak władze miasta uzasadniają potrzebę podwyżek? Uzasadnienie ma aż kilka stron, na co zwrócił uwagę radny Witold Dąbrowski.

Do tego trzeba doliczyć koszty związane z wydaniem dyspozycji usunięcia i ustania przyczyn usunięcia pojazdu, czyli wezwanie lawety. W zależności od pojazdu koszty wyniosą od 108 zł do 1433 zł.

Liczba pojazdów przechowywanych na parkingu oscyluje w granicach 400 sztuk.

- Należy również podkreślić, że stale wzrasta procentowy udział porzuconych pojazdów usuniętych z drogi , które zgodnie z ustawą w przypadku porzucenia przez właściciela przechowywane są na parkingu przez okres 6 miesięcy - dodaje.

W 2018 r. odholowanie auta osobowego (do 3,5 tony, zarząd dróg podpisuje umowy z firmami dysponującymi lawetami) kosztowało gminę 245 zł, w 2019 roku- 360 zł, w 2020 roku - 400 zł i 480 zł, w 2021 – 480 zł, 2022 - 500 zł. Obecnie Szczecin za usunięcie jednego pojazdu ponosi koszt w wysokości 570 zł.

- Z uwagi na wzrost płacy minimalnej, inflację, jak również wzrost cen nośników energii i większości produktów, należy przyjąć, iż w roku 2024 koszt usługi odholowania jednego pojazdu będzie jeszcze wyższy. Oprócz kosztów usuwania pojazdów i ochrony parkingu strzeżonego, w kosztach realizacji zadania należy również ująć koszt energii elektrycznej, a także wydatki związane z utrzymaniem parkingu, które ponosi Gmina Miasto Szczecin w związku z realizacją zadania usuwania pojazdów - dodaje Szotkowska.

Rocznie Szczecin, kieruje do sądu ponad 100 wniosków o orzeczenie przepadku pojazdów nieodebranych przez

właścicieli, dla których nie wniesiono opłaty i które do czasu orzeczenia ich przepadku i likwidacji (ok.

kilkunastu miesięcy) pozostają na parkingu.