W Świnoujściu trwa odkomarzanie. Miasto wyda nawet pół miliona

Odkomarzanie zaczęło się w majówkę i potrwa co najmniej do końca wakacji. Najprawdopodobniej, tak jak w poprzednich latach, nie oznacza to, że komary znikną ze Świnoujścia całkowicie. Wszystko przez specyficzne położenie wysp i to, że miasto może prowadzić akcję odkomarzania jedynie na części terenu.

Przetarg na odkomarzanie wygrała firma Pestikol z Brzegu. Umowa obowiązuje od 1 maja do 31 sierpnia tego roku z możliwością – w razie konieczności – przedłużenia do końca września. Koszt odkomarzania w tym roku to 398 tys. 520 złotych brutto, jeśli potrwa ono do końca do sierpnia. W przypadku wydłużenia akcji do końca września kwota wzrośnie do blisko pół miliona i wyniesie dokładnie 495 tys. 720 złotych brutto.