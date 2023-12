W sobotę Międzyzdroje organizują Jarmark Świąteczny. Oj, będzie się działo!

Imprezę wymyśliło Nadleśnictwo Międzyzdroje, a teraz we współpracy z Gminą Międzyzdroje, Międzynarodowym Domem Kultury i Wolińskim Parkiem Narodowym, co roku na nią zaprasza turystów i mieszkańców. Szczególnie dla mieszkańców taki jarmark, to świetna okazja, by kupić świąteczne drzewko i poczuć magię świąt.

- W tym roku świąteczne odliczanie rozpoczniemy w Sali Teatralnej MDK o godzinie 10.30 przedstawieniem dla dzieci pt. „Kosmiczne święta" – zaprasza Beata Kiryluk, zastępca burmistrza Międzyzdrojów. - O godz. 12 natomiast spotkaliśmy się w amfiteatrze miejskim na jarmarku świątecznym.

Przypomina też, że tegoroczna impreza z okazji świąt Bożego Narodzenia, to już ósma edycja. Podkreśla przy tym, że wie o tym, że mieszkańcy Międzyzdrojów liczą na to, że właśnie na jarmarku będą mogli kupić świeża choinkę, niemal prosto z lasu.

Dla uczestników jarmarku przygotowano dania wigilijne: ciepły barszczyk z uszkami, tradycyjne pierogi, ciasta, opłatek wigilijny i gadżety świąteczne, które maja wszystkim uświadomić, że święta są tuż, tuż. Nie lada atrakcją i to nie tylko dla dzieci będzie wspólne ubieranie choinki.