W sobotę Cracovia – Pogoń. W Krakowie się okaże, czy Portowcy wyszli już z kryzysu

„Trudna sytuacja” dotyczy oczywiście serii porażek w PKO Ekstraklasie oraz szeregu kontuzji, które dotknęły zespół.

- Szczęśliwie byliśmy wystarczająco dobrzy i zdeterminowani, aby wygrać ostatni mecz - mówi Gustafsson o wygranej z Koroną Kielce. - To daje nam oczywiście energię, pewność siebie na ten tydzień. Podczas tego tygodnia niektórzy zawodnicy wrócili. Wciąż brakuje Lisowskiego i Wędrychowskiego. Niestety, nadal mamy w drużynie jakąś chorobę. Wiem, że jest trochę czasu do meczu, więc być może niektórzy zawodnicy wyzdrowieją. Ale jesteśmy wszyscy blisko siebie, więc to jest trudna sytuacja.

Zwycięstwem nad ostatnią drużyną w tabeli nie można się zachłysnąć. To był wręcz obowiązek. Inna sprawa, że gra Pogoni w tym spotkaniu naprawdę mogła się podobać.

Mecz na stadionie Cracovii rusza w sobotę o godz. 17.30.