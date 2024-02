W piątek w Szczecinie przedsmak wiosny. Nawet 16 stopni na plusie

O nadchodzącym cieple i pogodzie na weekend rozmawiamy z Krzysztofem Ściborem z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Czy to prawda, że idzie do nas wiosna? Owszem, ale będzie z nami bardzo krótko. Czyli? Tylko jeden dzień. Dzisiaj (czwartek) jest w Szczecinie ciepło, ale niezbyt przyjemnie, bo pada deszcz. Jutro za to ma być w dzień aż 16 stopni Celsjusza. Rano jednak będziemy mieli 9 stopni C. I nie będzie już padał deszcz. Dopiero wieczorem może pokropić. I od razu temperatura spadnie. Ale nad morzem ma być podobna pogoda, może nie aż tak ciepło, ale zawsze - tam termometry pokażą 12-13 stopni C. Szkoda, że tak ciepło ma być tak krótko. Tym bardziej, że w prognozach długoterminowych nie widać już takiego dużego ocieplenia. I to już w nocy z piątku na sobotę dotrze do nas chłodniejsze powietrze z północnego-zachodu. I od razu temperatura spadnie. Rano ma być w sobotę jedynie 5 stopni C, w dzień od 6 do 8 stopni C. I to zarówno w Szczecinie jak i nad morzem. Ma być też pochmurnie i chwilami może pokropić słaby deszcz. Nad morzem możemy odczuć silniejszy wiatr, który w porywach ma wiać z prędkością do 50 kilometrów na godzinę.

A jaka będzie niedziela? Rano mogą wystąpić nawet przymrozki. Za to nie powinno padać. Zapowiadana temperatura nad morzem i w Szczecinie to od 3 do 5 stopni C. Wiatr ma osłabnąć, ale wiać ma z zachodu i północnego-zachodu. A jak się zapowiada przyszły tydzień? Początek przyszłego tygodnia to poranne przymrozki. Temperatura ma wynosić nawet minus 2 stopnie C. W dzień ma być od 3 do 5 stopni C. Na szczęście będzie sucho.

I tak zimno będzie już do końca tygodnia? Około czwartku zacznie być trochę cieplej, ale niezbyt wiele, bo termometry mają pokazywać od 6 do 8 stopni C. Już tak się cieszyłam, że ten piątkowy "upał" to początek wiosny. Niestety, na razie wiosny nie widać. Do tego z prognoz długoterminowych wynika, że po 20 lutego ma do nas dotrzeć chłodne powietrze i zapowiadane są przymrozki. Te minusowe temperatury mają występować z samego rana, bo w dzień ma być nawet 5 stopni C. Ale na szczęście Iwana nie widać. Iwana? Iwan to taki wyż syberyjski, który przynosi zawsze bardzo zimne powietrze. Na razie ten Iwan stoi w miejscu, nie rusza się i na razie do nas dociera pogoda z Irlandii.

