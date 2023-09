W piątek w Barzkowicach rozpoczynają się targi rolnicze Agro Pomerania Bogna Skarul

Targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach Grzegorz Świstak

Barzkowice już od 35 lat są prawdziwą rolniczą stolicą Pomorza Zachodniego. A to za sprawą Targów Agro Pomerania, czyli imprezy rolniczej, która zwykle w Barzkowicach odbywa się we wrześniu. W tym roku targi rolne rozpoczynają się w piątek 8 września i potrwają do niedzieli 10 września.