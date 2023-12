W galerii handlowej mozna nie tylko wydać pieniądze, ale też spotkać Mikołaja i dostać prezent

W szczecińskiej Galerii Turzyn w sobotę, do godz. 18, w holu na parterze czekają na dzieci św. Mikołaj i Elfka. Mikołaj z długą, siwą brodą siedzi na wielkim tronie. Dzieci mogą to wykorzystać i wskoczyć mu na kolana. Wtedy już łatwiej wyznać mu marzenia - jakie prezenty najbardziej by je ucieszyły: lalki, klocki, pociąg, cukierki...

- Dodatkowo najmłodsi nasi klienci otrzymują od Elfki słodycze - zapewnia Kinga Rabińska, specjalistka ds. Marketingu w Galerii Handlowej "Turzyn" w Szczecinie.

W niedzielę ubrana na czerwono para również będzie czekała na dzieci z tym, że trochę krócej, bo od godz. 13 do 17.