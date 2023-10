W gabinetach Pogoni Szczecin było najwięcej spokoju [KOMENTARZ]

- Zwolnić pozoranta, wuefistę - takich opinii nie brakowało po porażce z Zagłębiem Lubin. Czwartej z rzędu, po której Pogoń spadła na 17. miejsce. Nerwów było dużo, presja fanów rosła, a Jensa Gustafssona czepiano się nawet za to, co mówi podczas konferencji prasowych. Może i temat pojawił się w gabinetach prezesów, ale w klubie zachowano spokój. Może ze względu na to, że takie rozstanie ze szwedzkim trenerem byłoby dla klubu bardzo kosztowne, a może po prostu jest przeświadczenie, że zespół jest w stanie osiągnąć z nim sukces.

Z obecnymi pochwałami jest jednak za wcześnie. I sam Gustafsson o tym już wspomniał po meczu z Lechem. - Cieszą ostatni wyniki i nasza gra, ale jeszcze nic nie osiągnęliśmy - mówił szkoleniowiec i miał pełną rację. W Szczecinie jest jednak taki klimat, że czekamy na duży sukces, szybko zachwycamy się 1-2 udanymi meczami, a gdy przyjdzie porażka - wpada bardzo pesymistyczny nastrój. Pogoń jest 7. w tabeli, pięć punktów straty do lidera to drobnostka i podczas kolejnej przerwy (w listopadzie) to Portowcy mogą zasiadać na pozycji lidera. Mogą, jeśli utrzymają formę z ostatnich tygodni - tę ofensywną i defensywną. Ale pamiętajmy, że równie dobrze to może być gorsza pozycja, że Ulvestad czy Grosicki nie w każdym meczu będą punktować rywali. To sport - tu pewności nikt nie może mieć.