W drodze na szczyt KSW. Oskar Szczepaniak zmierzy się z Gralakiem

W innej sytuacji jest Szczepaniak, który dopiero ugruntowuje swoją pozycję w KSW i w rankingach kategorii 77 kg jeszcze go nie widać. Szczecinianin walczył dwukrotnie dla KSW. Przegrał z Yannem Liasse i pokonał Raimondasa Krilaviciusa. 16 września we Wrocławiu spotka się w klatce z Adrianem Gralakiem (bilans walk 5-1 1NC, 2 KO, 1 Sub). Oba starcia odbyły się na pełnym dystansie i były dość krwawe. Pokazały również świetne przygotowanie Szczepanika pod względem taktyki oraz motoryki. Przed zawodowym debiutem w MMA Oskar dorobił się imponującego rekordu 36 wygranych walk amatorskich i zdobywał medale międzynarodowych zawodów w jiu-jitsu.

- Dziękuję Paweł za walkę i wrócę po ten pas jak najszybciej - podsumował wówczas Romanowski. Obecnie zajmuje 2. miejsce w rankingu kategorii średniej, za mistrzem Pawlakiem oraz Mamedem Khalidovem. Co ciekawe, ostatnio do walki Romanowskiego w swoim stylu wyzwał Scott Askham, który przez pewien czas był mistrzem tej kategorii.

Podczas tej samej wrześniowej gali, KSW 86, kibicom zaprezentuje się inny nasz lokalny talent, czyli Łukasz Sudolski (10-2, 6 KO, 1 Sub). W klatce spotka się z Damianem Piwowarczykiem (6-2, 2 KO, 3 Sub). Będzie to pojedynek w kategorii półciężkiej. Sudolski zadebiutował w KSW w styczniu tego roku i podczas gali XTB KSW 78 przegrał z Kleberem Raimundo Silvą. Dla mistrza organizacji Babilon MMA była to dopiero druga porażka w karierze. Od czasu zawodowego debiutu w roku 2013 Łukasz stoczył dwanaście pojedynków i dziesięć z nich wygrał. Siedem razy pokonywał rywali przed czasem, a w pięciu walkach dokonał tego już w pierwszej rundzie. Popularny „Pcheła” najczęściej wygrywa korzystając ze swoich umiejętności stójkowych. Do tej pory sześć razy posyłał przeciwników na deski.