Uniwersytet Szczeciński zaprasza wszystkich na Dni Otwarte

Organizatorzy zapraszają na warsztaty, wykłady, zajęcia w laboratoriach, a także wycieczki po wydziałach oraz prezentacje pracowni i poszczególnych kierunków studiów.

Pierwszego dnia - 12 grudnia - zaprezentują się Wydziały: Humanistyczny, Nauk Społecznych, Prawa i Administracji oraz Teologiczny. Jedną z atrakcji będzie prezentacja kół naukowych i Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności US.

Drugi dzień - 13 grudnia - to prezentacja Wydziału Nauk Ścisłych oraz Przyrodniczych oraz Kultury Fizycznej i Zdrowia. Uczniowie będą mogli wziąć udział w prezentacji Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii, w warsztatach zorganizowanych w Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka. Dowiedzą się ciekawych rzeczy na wykładzie "Zdrowie naszych kości – prezentacja naturalnego ludzkiego kośćca" czy "Układy i narządy, czyli co mamy w środku. Warsztaty z mikroskopowania preparatów histologicznych z prezentacją multimedialną". Będzie też okazja na zwiedzanie Muzeum Geologicznego US, Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka i Muzeum Olimpizmu.