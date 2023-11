Uniwersytet Szczeciński zaprasza studentów i nie tylko na Giełdę Pracy

Podczas stacjonarnego wydarzenia będzie można spotkać się z przedstawicielami różnych firm i instytucji. Bezpośredni kontakt to doskonała okazja do tego, aby poznać rynek pracy, pracodawców i ich oczekiwania względem umiejętności i kompetencji kandydatów do pracy, ale także oferty pracy/staży/praktyk. Ponadto uczestnicy Giełdy Pracy mogą skorzystać także z porad ekspertów takich instytucji jak np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.

Tegoroczną Giełdę Pracy będzie prezentacja pracodawców – przedstawiciele pracodawców spotkają się ze studentami i absolwentami w ramach stacjonarnych stanowisk.

Będzie można wziąć udział we wstępnych indywidualnych rozmowach rekrutacyjnych – pracodawcy, po wcześniejszej rekrutacji kandydatów, przeprowadzą wstępne rozmowy rekrutacyjne online. Zgłoszenia kandydatów na wstępne rozmowy rekrutacyjne przyjmowane są do 10.11.2023 r.

Wszyscy chętni będą mogli skorzystać z bazy ofert pracy, praktyk i staży zamieszczonych na platformie https://abk-usz.jobteaser.com . Każdy Pracodawca może bezpłatnie, samodzielnie zamieścić swoje ogłoszenia. Baza jest aktualizowana na bieżąco, a kandydaci mogą z niej skorzystać nawet po zakończonym wydarzeniu.