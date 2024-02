Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna projekt "Akademia e-biznesu"

"Akademia e-biznesu" to studium nowatorskiego kierunku edukacyjnego, w ramach którego uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu e-commerce i prowadzenia własnego biznesu online. Otrzymają także praktyczne wskazówki od doświadczonych ekspertów, korzystając z konkretnych narzędzi branżowych.

Studium jest przeznaczone dla tych, którzy planują zostać przedsiębiorcami i działać w branży internetowej, w tym prowadzić sklepy internetowe. Do "Akademii e-biznesu" mogą się zapisać także ci, którzy już prowadzą własną działalność, a chcą ją poszerzyć o prowadzenie e-sklepów.

- Powstanie "Akademii e-biznesu" to szansa dla naszych studentów i absolwentów na pozyskanie specjalistycznej wiedzy - mówi prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, rektor US. - Studenci będą mieli dostęp do innowacyjnych narzędzi i technologii. Firma IAI dzięki swojemu doświadczeniu, pomoże skutecznie korzystać z najnowszych technologii.