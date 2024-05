Uniwersytet Szczeciński rozpoczął rekrutację na studia

Do udziału w tegorocznej rekrutacji i poznania Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza rektor US prof. Waldemar Tarczyński.

- Jak co roku Uniwersytet Szczeciński może pochwalić się niezwykle bogatą ofertą edukacyjną. Przygotowaliśmy 10 000 miejsc na 93 kierunkach. Na najbardziej prostudenckiej uczelni na Pomorzu Zachodnim możecie liczyć na rozwój naukowy oraz nasze wsparcie. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego to dobrze wykształceni młodzi ludzi, poszukiwani na rynku pracy, posiadający kompetencje miękkie i realizujący swoje pasje. Warto dołączyć do naszej akademickiej społeczności - mówi rektor.