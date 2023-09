Udana inauguracja sezonu Futsal Szczecin. Zdobyli ten parkiet po raz pierwszy

Szczecinianie pojechali na parkiet rywali już z nowymi zawodnikami w składzie, choć brakowało kilku ważnych ogniw. Nie grał m.in. Mateusz Gepert, a Bartosz Sobinek szybko doznał w meczu kontuzji.

Spotkanie zaczęło się lepiej dla gospodarzy, którzy po małym błędzie Radosława Janukiewicza objęli prowadzenie. Bramkarz obronił w pierwszym tempie kąśliwy strzał, ale później piłka wturlała się jednak do siatki. Zupełnie nie podłamało to gości. Strzelanie zaczął Dmytro Rybitskyi, który wyrasta na coraz większą gwiazdę zespołu. Młody reprezentant Ukrainy trafił z dystansu, a po kilku minutach Futsal Szczecin wykorzystał znakomitą kontrę. Rybitskyi ładną kiwką minął bramkarza i trafił w górny róg bramki.

Do przerwy wynik się już nie zmienił, a po niej lepszym zespołem byli przyjezdni, czego wynikiem kolejne dwa gole. Najpierw do siatki trafił Vitalii Pankratii, do którego piłka wróciła po rzucie rożnym, a ten posłał ją do siatki. Kilka chwil później Futsal Szczecin przeprowadził kolejną kontrę, którą wykończył nowy nabytek - Jhorman Gallego. To była pierwsza wygrana Futsal Szczecin na parkiecie tego rywala.