Uczniowie z Zachodniopomorskiego z szansą na wygraną w finale konkursu naukowego

Konkurs Explory to szansa na pokazanie światu swoich innowacyjnych pomysłów i zderzenie ich z ekspertami – autorytetami ze świata nauki i biznesu. Już niebawem w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia spotkają się autorzy 35 projektów finałowych z całej Polski, wśród których znalazły się również te z zachodniopomorskiego.

Jednym z najważniejszych punktów programu Krajowego Finału Konkursu Explory w ramach Gdynia Explory Week jest Pitching Młodych Talentów. Te trzyminutowe wystąpienia pokażą publiczności jak ważne społecznie są projekty Młodych oraz pomogą podjąć decyzję na kogo oddać głos w Plebiscycie Publiczności. Zespoły zostały podzielone na trzy obszary tematyczne: Środowisko, Człowiek i Technologie.

Szczecin podczas ostatniego etapu Konkursu Explory reprezentować będzie m.in. Karolina Anna Sammel, która przedstawi koncepcję oczyszczania wody z mikroplastiku i bakterii E. Coli – co może przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa człowieka. W gronie finalistów znaleźli się też Adam Matlak i Jakub Sudoł z pomysłem na wykorzystanie łupiny słonecznika do stworzenia „baterii przyszłości” oraz Julia Olechnowicz z Szymonem Zarzyckim i ich pływającej platformy w formie katamaranu, która mogłaby transportować urządzenia pomiarowe do monitorowania stanu wód i dbania o ich czystość.

Wszystkie zakwalifikowane projekty oceniać będzie grono 20 jurorów, a głosy mogą oddawać również internauci w głosowaniu publiczności, które rozpocznie się 16 października o godz. 11.