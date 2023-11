Uczniowie potrzebują dialogu, uwagi i wsparcia dorosłych

- My cały czas mamy w pamięci to, jak rozwiązywano problemy, kiedy my chodziliśmy do szkoły, a to jest kwestia bardzo dynamicznie zmieniającego się świata - mówi radny Łukasz Tyszler. - Dzisiejsza młodzież w wieku dojrzewania dostała bardzo dużą dawkę dramatycznych sytuacji. Covid spowodował zerwanie więzi, poczucie zagrożenia. Poczucie bezpieczeństwa u osób urodzonych po 2000 roku spadło diametralnie. Każda zmiana powoduje w nas lęk, a młodzi rozładowują lęk w sposób niekoniecznie akceptowany społecznie. Ale to nie ta rozwalona toaleta jest najgorsza, ale działania autodestrukcyjne.