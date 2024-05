Uczniowie ósmych klas zdawali egzamin z języka polskiego. Jak poszło uczniom ze Szczecina?

- Egzamin był łatwiejszy niż próbny - mówi Kacper Filipiak ze Szkoły Podstawowej nr 63 z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie. - Zrobiłem połowę zadań. Test był trudniejszy niż druga część. Wśród lektur były „Kamienie na szaniec”. Jeśli chodzi o wypracowanie, to pisałem na temat „Małego Księcia”. Najbardziej obawiam się egzaminu z matematyki, a jeśli chodzi o angielski, to podchodzę spokojnie.

Podczas egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego w pierwszej części arkusza uczeń miał do rozwiązania około 20 zadań, do których odpowiedzi opierały się na dwóch tekstach. W drugiej części arkusza należało napisać wypracowanie. Temat rozprawki brzmiał: Czy warto pomagać innym? Natomiast opowiadanie trzeba było napisać na temat: Jak jeden z bohaterów literackich pomógł ci przez coś przejść i poradziliście sobie razem z trudnością.

W tym roku uczniowie, którzy wyszli z egzaminu z języka polskiego, uznali, że był on łatwiejszy niż egzamin próbny. Egzamin zawierał zadania zarówno zamknięte, jak i otwarte, które wymagają napisania opowiadania lub rozprawki opartej na przeczytanych tekstach.

W radosnych nastrojach szkołę opuścili Maksym i Oskar.

- Najtrudniejsze były pierwsze cztery zadania z testu, potem już poszło łatwiej - mówi Maksym.

Egzamin ósmoklasisty różni się od matury tym, że nie ma możliwości, żeby go nie zdać. Każdy egzamin uznawany jest jako zdany, natomiast liczba zdobytych punktów wpływa na to, do jakiej szkoły średniej będzie mógł uczęszczać zdający.

W środę, 15 maja, uczniowie zmierzą się z królową nauk. Przed egzaminem ósmoklasisty z matematyki warto przypomnieć sobie podstawowe informacje na ten temat: wymagania, pewniaki i wzory.

Wyniki egzaminu będą znane 3 lipca.