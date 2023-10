Uczcili pamięć bł. ks. Jerzego Popiełuszki. "Zło zwyciężyć może tylko ten, kto jest pełen dobra"

Uroczystość złożenia kwiatów pod pomnikiem ks. Popiełuszki odbyła się 19 października, czyli w Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych. Przypomnijmy, święto zostało ustanowione przez Sejm na dzień porwania i męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana "Solidarności", które miało miejsce 19 października 1984 roku.

- Tego dnia ks. Jerzy wygłosił swoje ostatnie kazanie, w którym powiedział, że "zło zwyciężyć może tylko ten, kto jest pełen dobra" - przypomniał ks. kan. Sławomir Zyga. - To było jego motto.

Rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej Szczecińsko-Kamieńskiej podkreślił, że opór ks. Jerzego i jego niezłomna postawa oparte były na tym, co dobre, a nie na tym, co jest prowadzone w duchu konfrontacji - co w efekcie doprowadziło do zmiany ustrojowej w Polsce.

Dzień Duchownych Niezłomnych został ustanowiony przez Sejm RP w 2018 r. - jest świętem państwowym. Obchodzonym w rocznicę uprowadzenia przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki, którego później torturowali i zamordowali.