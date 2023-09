"Tylko świnie siedzą w kinie". Konferencja PiS pod kinem Pionier w Szczecinie

- Tego filmu nie można nazwać sztuką - stwierdził Dariusz Matecki, kandydat na posła na Sejm. - To paszkwil, który ma zohydzić Polskę na arenie międzynarodowej.

Zdaniem organizatorów konferencji, film powstał z inicjatywy środowiska, które już wcześniej próbowało zbrukać imię świętego Jana Pawła II.

- Dziś atakuje inną polską świętość: polski mundur - żołnierza i pogranicznika. I ludzi, którzy ryzykują własnym życiem, by służyć Polsce - podkreśliła Agnieszka Kurzawa, kandydująca w nadchodzących wyborach do Senatu. - Dlatego my przypominamy nasze wcześniejsze hasło: murem za polskim mundurem.

Dariusz Matecki odczytał nazwiska aktorów, którzy zagrali w filmie "Zielona granica".

- To artyści, którzy od dawna są związani z opozycją, której politycy oczywiście obrazem tym się zachwycają - zauważył.

Radny zapewnił, że przypominając nazwiska artystów, nie wzywa do stosowania przemocy.