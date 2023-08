Tylko 40 proc. Polaków bada się regularnie i jest to najniższy odsetek w Europie

– Zrozumienie i zaakceptowanie faktu, że nie mamy pełnej kontroli nad naszym zdrowiem, jest niezmiernie trudne. Obawa przed chorobami jest powszechna i zwykle wiąże się z naturalnym pragnieniem ochrony i zachowania zdrowia. Niemniej jednak przesadna troska może prowadzić do leku i obsesji, które są zdecydowanie bardziej szkodliwe dla jakości naszego życia – twierdzi Natalia Kocur, ekspertka merytoryczna kampanii „Pobierz Zdrowie”, psycholożka i psychoterapeutka z Centrum Psychoterapii Poznaj Lęk. – Nasze obawy mogą mieć na nas paraliżujący wpływ. Ważne jest nauczenie się, jak wykorzystywać swoja troskę w konstruktywnym działaniu. Proaktywne podejście do własnego zdrowia to klucz.

Choć badania pokazały, że Polakom towarzyszy wiele lęków związanych z pojawieniem się różnego rodzaju chorób u członków ich rodziny (aż 36 proc. ankietowanych jest wręcz przewrażliwionych na tym punkcie) bądź u nich samych (19 proc.), to nadal jest dużo do zrobienia w kwestii zachęcania ich do regularnych badań profilaktycznych. Ogólnopolska kampania zdrowotna „Pobierz Zdrowie” jest krokiem we właściwym kierunku, aby pomóc Polakom zrozumieć, jak mogą przejąć kontrolę nad swoim zdrowiem i przeciwdziałać obawom, które z kolei mogą prowadzić do hipochondrii.