Trzeci Bieg Korczaka 2020 przełożony na przyszły roku. Prawdopodobnie odbędzie się wiosną

Organizatorami imprezy są SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach im. Marii Grzegorzewskiej oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Amicus.

– W związku z nadal obowiązującymi reżimem sanitarnym i stanem epidemii Covid-19 w kraju oraz związanymi z tym obostrzeniami w zakresie organizacji imprez sportowych, została podjęta decyzja o przełożeniu 3. Biegu Korczaka na rok następny – tłumaczy Ryszard Budzisz, dyrektor SOSW nr 1 w Policach.

Impreza odbędzie się najprawdopodobniej 10 kwietnia 2021 roku. Od 15 września do 31 października 2020 r. dokonane zostaną zwroty wszystkich opłat startowych, wpłacone przez osoby zgłoszone do biegu. Będą one realizowane na rachunki bankowe, z których uiszczono opłatę startową. Organizatorzy proszą uczestników o kontakt mailowy na adres sekretariat@soswdnr.pl.

Jak było w ubiegłym roku? Triumfatorem 2. Biegu Korczaka został Krzysztof Waszak z Włocławka, reprezentujący BROTHERS TEAM. Na starcie imprezy stanęło 231 uczestników. Tempo było szybkie. Zwycięzca potrzebował raptem 00:18:17, żeby przebiec pięciokilometrową trasę.