Trwają testy techniczne w szczecińskiej Fabryce Wody

Każdy fragment wybudowanego obiektu i każde zainstalowane urządzenie muszą zostać sprawdzone, czasem nawet kilka razy. Obchody techniczne odbywają się w zasadzie codziennie i są przeprowadzane w każdej części Fabryki Wody - saunarium, strefach biurowych, edukatorium, w strefach basenowych czy podbaseniu.

Od kilku dni trwają testy szczelności poszczególnych niecek basenowych. Woda przepłynęła już m.in. przez basen sportowy, brodzik z dmuchańcami, basen barowy w saunarium, basen barowy w strefie VIP, a także wewnętrzny i zewnętrzny basen rekreacyjny. W Fabryce Wody w wewnętrznej strefie basenowej znajdziemy 17 niecek basenowych wewnętrznych, 2 jaskinie wodne, 2 wodne place zabaw, 4 wanny spa. Na zewnątrz dostępny będzie basen wypływowy i rekreacyjny, brodzik dziecięcy i wodny plac zabaw. Pierwsze testy obiegu wody zaliczyły również zjeżdżalnie.

Woda do niecek basenowych dostarczana będzie skomplikowanym system rur. Co ważne przechodzić będzie wieloetapowy proces uzdatniania czy też ultrafiltracji, na który składa się koagulacja, filtracja, podgrzewanie, korekta odczynu pH, dezynfekcja podchlorynem sodu, czy też naświetlanie lampami UV. Łączna ilość wody filtrowanej to około 2912 m3 na godzinę, czyli blisko 70000 m3 na dobę. Oczywiście za każdy z etapów tego procesu odpowiadają specjalistyczne urządzenia, które zadbają o to, że woda basenowa będzie czysta i bezpieczna dla kąpiących się w niej osób.