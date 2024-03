Trwają poszukiwania nastolatka porwanego przez nurt rzeki w Gryficach

- Nadal poszukujemy 16-latka. Akcja trwa z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Działania wspiera Wodna Służba Ratownicza z Wrocławia - informuje podkom. Zbigniew Frąckiewicz z gryfickiej komendy.

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło 28 marca przed godz. 23 w Gryficach nad Regą. 16-latek miał wejść do rzeki i wówczas porwał go nurt wody. Na miejscu zdarzenia po kilku minutach od zgłoszenia pojawiły się służby, które prowadziły akcję ratowniczą.