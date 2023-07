Trwa Jarmark Jakubowy w Szczecinie. Co przygotowali wystawcy? [ZDJĘCIA]

Zobacz zdjęcia z Jarmarku Jakubowego w Szczecinie

Artystka przyznaje, że zainteresowanie jest duże.

- Sprzedałam już kilka olejów.

Na Jarmarku można tez kupić książki. Na stoisku przygotowanym przez wydawnictwo Moniki Szymanik "Kamienica w Lesie", są do kupienia książki m.in. Sylwii Trojanowskiej, która przez cały dzień rozmawiała ze swoimi czytelnikami i podpisywała powieści, np. "Wigilijna przystań" czy "Facetom wstęp wzbroniony".

- Wiele osób przychodziło się ze mną przywitać. Inni, by porozmawiać - przyznaje psiarka. - Jedna z pań zapewniła, że ma wszystkie moje książki. To bardzo miłe.

Monika Szymanik twierdzi, że w piątek sprzedała wszystkie książki Sylwii Trojanowskiej. Przypomnijmy, że w czwartek spotkał się z czytelnikami Marek Stelar, znany autor kryminałów.

Jarmark Jakubowy potrwa do niedzieli. Nawiązuje do staropolskiej tradycji, aby w dniu odpustu kościoła parafialnego, po uroczystościach religijnych, pielgrzymi posilili się i ucieszyli oko unikatowymi wyrobami. Tegoroczne wydarzenia odpustowe zbiegają się z Jubileuszowym Rokiem Świętego Jakuba, na który Stolica Apostolska wyznaczyła naszą katedrę jako jeden z 48 kościołów stacyjnych w Polsce - co daje możliwość codziennego uzyskiwania odpustów dla pielgrzymujących.