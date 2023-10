Trwa budowa nowej S3 nad morze. Zobacz, co dzieje się na placu budowy [ZDJĘCIA]

Tak powstaje S3 nad morze. Najnowsze zdjęcia

Drogę ekspresową S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km realizuje konsorcjum firm Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard. Wartość tego kontraktu to 679,3 mln zł. Zakończenie realizacji robót jest planowane w II kwartale 2024 roku. To jeden z dwóch odcinków S3 w budowie. Drugi o długości 17 km, Świnoujście - Dargobądz, realizuje Polaqua. Wartość umowy to 688,8 mln zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 roku.