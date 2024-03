Transfery Pogoni Szczecin: Leo Borges dłużej będzie Portowcem

W tym sezonie zasadniczo jego rola się nie zmieniła. Głównie jest zmiennikiem Leonardo Koutrisa, ale coraz częściej jest też wprowadzany na boisko jako środkowy obrońca. I na tej pozycji zaliczył kilka bardzo dobrych występów – tak było np. w meczu z KAA Gent (rewanżowe spotkanie w Lidze Konferencji, które Pogoń wygrała 2:1), dobre też były wejścia w meczach z Lechem i Legią. Mocno chwalili go kibice, a jeszcze mocniej trener Jens Gustafsson.

Leo Borges przyszedł do Pogoni na początku sezonu 2022/23. Wcześniej wychowanek Internacionalu Porto Alegre grał w drugiej drużynie FC Porto. Pierwszy sezon w Pogoni to 15 występów – 9 w podstawowym składzie, 6 razy wchodził z rezerwy. Niczym specjalnym się nie wyróżniał, ale w tych meczach zdążył złapać 6 żółtych kartek. Debiutował w PKO Ekstraklasie w meczu z Rakowem Częstochowa, który Pogoń przegrała 0:1.

- Na początku mojego pobytu w Pogoni Leo był leniem, źle trenował. Ale w ostatnich miesiącach wykonał niesamowity postęp, jest profesjonalistą, który rozwija się we właściwym kierunku – mówił Gustafsson.

Szkoleniowiec jeszcze jednak nie zaryzykował i Borgesa nie wystawił od pierwszej minuty ligowego meczu. Była na to szansa w Kielcach, ale zagrał duet Benedikt Zech – Mariusz Malec. Może nastąpi to w sobotę z Cracovią, bo niezdolny do gry jest Zech.

- W ostatnich miesiącach Leo wykonał bardzo dużo pracy nad sobą i zrobił duży progres – mówi Dariusz Adamczuk, dyrektor sportowy Pogoni. – Zapracował w ten sposób na nową umowę, która jest dla niego jeszcze większą odpowiedzialnością i bodźcem do dalszego rozwoju. Jeśli będzie dalej pracował tak jak w ostatnim czasie, to będziemy mieć z jego gry wiele satysfakcji.

W tym roku umowy z Pogonią przedłużyli Marcel Wędrychowski, Adrian Przyborek i Kacper Smoliński.