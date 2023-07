Transferowy hit Kinga Szczecin. Jhonathan Dunn został Wilkiem

- Zdecydowaliśmy się na tego zawodnika z kilku powodów. Po pierwsze wpisuje się w naszą filozofię gry ofensywnej. Po drugie wpisuje się w naszą filozofię gry defensywnej. Po trzecie wpisuje się w naszą filozofię, jeśli chodzi o wiek zawodnika. Dodatkowym atutem jest to, że bardzo dobrze rzuca za trzy punkty i ma doświadczenie w Lidze Mistrzów. To na pewno bardzo dla nas potrzebne w grze o zwycięstwa w LM. Rozmawiałem z Jhonathanem. Jest bardzo podekscytowany przyjazdem do Szczecina. Rozmawiał też bezpośrednio z Andym Mazurczakiem, pytał o Szczecin, klub i trenera. Cieszymy się, że do nas dołącza - mówi Arkadiusz Miłoszewski, trener Kinga Szczecin.

Jhonathan Dunn pochodzi z San Antonio. Studiował w Southern Nazarene Crimson Storm (druga dywizja rozgrywek uniwersyteckich - NCAA). Od trzech lat gra w Europie. Pierwszy sezon spędził w Holandii (Landstede Zwolle). Zagrał 23 mecze (średnio 17 punktów). Przeszedł do ligowego rywala - ZZ Leiden z którym grał m.in. w FIBA Europe Cup. W sezonie 2021/2022 rozegrał 59 meczów. Punktował na poziomie 15 punktów.