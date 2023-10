Toksyna botulinowa - zapobiega powstawaniu zmarszczek, ale czy tylko?

Kojarzona głównie z zabiegami dla urody w rzeczywistości jest lekiem. Toksyna botulinowa typu A zdecydowanie ma więcej niż jedno zastosowanie. O jej przeznaczeniu i wpływie na organizm rozmawiamy z dr Katarzyną Ostrowską-Clark z gabinetu Medimel.

Walcząc o zachowanie młodości, często sięga się do zabiegów z wykorzystaniem toksyny botulinowej. Wiele osób nie wie jednak, czym ta substancja jest, jak powstaje i na czym polega jej działanie. - Toksyna botulinowa typu A od lat jest stosowana w medycynie, w tym również w medycynie estetycznej. Mówiąc w uproszczeniu - jest wytwarzana przez bakterie Clostridium botulinum. Na rynku funkcjonuje na wielu białkowych nośnikach i pod wieloma nazwami handlowymi. W zależności od swojej masy cząsteczkowej, określanej w kilodaltonach, po podaniu pacjentowi może dyfundować na określoną odległość. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli preparat pochodzi z bezpiecznego źródła i jest dobrej jakości, to lekarz wie, w jaki sposób zachowa się dana dawka po podaniu w tkanki i jak daleko zmigruje. Dzięki temu można dokładnie zaplanować zabieg bez obawy, że np. powieka, zamiast otworzyć się, to opadnie.

Jak podawany preparat wpływa na organizm? - Po podaniu substancja wiąże się z płytką nerwowo-mięśniową i blokuje w niej przewodnictwo. Dochodzi do rodzaju porażenia mięśnia. W rezultacie mięsień nie kurczy się, a zmarszczki nie powstają. Czy toksynę botulinową typu A można określić jako odkrycie współczesnej medycyny estetycznej? - Na pewno jest to popularny lek, ale nie jest odkryciem współczesnej medycyny estetycznej Toksyna, zanim znalazła zastosowanie w sferze beauty, była używana m.in. w neurologii. Stosuje się ją też w leczeniu przykurczów mięśniowych. Można jej użyć do wyszczuplenia łydek, a nawet optycznego wydłużenia szyi u osób z mocno rozbudowanymi mięśniami okolicy karku czy leczenia nadpotliwości. Toksyna botulinowa typu A zmniejsza też migreny - co zauważono wraz z jej rosnącą popularnością. Myślę, że jeszcze niejedno uda się odkryć na tym polu.

Podobno leczy też trądzik różowaty? - Tak, są zabiegi, które przy pomocy mikronakłuć, wprowadzają toksynę botulinową typu A pod skórę i w ten sposób oddziałują na trądzik różowaty. Toksynę używa się też do leczenia bruksizmu, czyli zgrzytania zębami. Podaje się ją w mięśnie żwaczy, co powoduje ich rozluźnienie, a w efekcie zapobiega przykrej dolegliwości podczas snu czy nadmiernego napięcia w ciągu dnia. Ponadto mięśnie tracą nieco ze swojej objętości, przez co twarz robi się smuklejsza. Jak długo utrzymują się te efekty? - Substancja działa od trzech do sześciu miesięcy. Zabiegi z jej zastosowaniem wymagają regularnych powtórzeń, by zachować efekt. Może je przeprowadzić wyłącznie lekarz? - Tak, wszystkie zabiegi i działania, o których mówię, może wykonać wyłącznie lekarz. Toksyna botulinowa jest lekiem, w dodatku lekiem, który nie jest powszechnie dostępny. Korzystanie z niego w miejscach do tego nieprzeznaczonych, jak gabinety kosmetyczne czy podczas tematycznych eventów jest niedopuszczalne i skrajnie nieodpowiedzialne.

Toksyna botulinowa często jest mylona z kwasem hialuronowym. Z czego to wynika? - Kwas jest tzw. wypełniaczem, toksyna nią nie jest. Myślę, że ta pomyłka wynika z braku pełnego zrozumia zabiegu i stosowanych uproszczeń w objaśnieniach. Kwasem hialuronowym można np. wypełnić zmarszczki czy ubytki tkankowe. Toksyną można zahamować ich dalsze powstawanie. Stąd też lekarze czasami decydują się na łączenie działań tych dwóch substancji. Zabiegi z wykorzystaniem kwasu hialuronowego również należy powtarzać dla utrzymania efektu - te są widoczne od siedmiu do dwunastu miesięcy. Choć są przypadki, że działanie utrzymuje się nawet do dwóch lat. Wszystko zależy od rodzaju kwasu, okolicy podania i metabolizmu pacjenta. Jednak bez względu na różnice między toksyną botulinową a kwasem hialuronowym każdą z tych substancji powinien podawać wyłącznie lekarz. Zawsze powtarzam, że wszystko jest dla ludzi, ale z odpowiednim umiarem, a w tym przypadku i w odpowiednich rękach.

