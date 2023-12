Ten mecz Futsal Szczecin musi wygrać. Outsider tabeli w Szczecinie

Futsal Szczecin notuje mieszane wyniki i sporo mieszanych emocji w ostatnich spotkaniach. Udało się wyszarpać remis z liderem, by tydzień później przegrać 3:6, tracąc cztery gole w cztery minuty. W niedzielę okazja do rehabilitacji. Do hali przy ul. Twardowskiego przyjedzie outsider I ligi, TAF Toruń.

Niedzielny rywal zespołu trenera Romana Smirnova to najsłabsza ekipa tego sezonu, która zdobyła w 10 meczach jeden punkt - po remisie 5:5 z AZS UG Gdańsk. Torunianie stracili 61 goli, co oczywiście czyni z ich obrony najsłabszą. Na wyjazdach TAF przegrał wszystkie cztery spotkania.

Szczecinianie zagrają w pełnym składzie, nikt nie pauzuje za kartki. Początek meczu w niedzielę o godz. 18. Za tydzień ostatni mecz szczecinian w I lidze w tym roku - zaległy wyjazd do Białegostoku.