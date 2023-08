Teatr Polski w Szczecinie nie wytrzymał intensywnych ulew [ZDJĘCIA]

W sobotę, gdy uroczyście prezentowano odnowioną siedzibę Teatru Polskiego, dziennikarze zauważyli w jednym z miejsc kapiącą wodę. Dyrektor teatru Adam Opatowicz przekonywał wtedy, że to efekt uruchomionej klimatyzacji i nic złego się nie dzieje. Dziś w rozmowie z "Głosem" Adam Opatowicz potwierdził nasze informacje.

- Rzeczywiście doszło do zalania teatru, a woda przedostała się do wewnątrz przez szklaną część dachu - powiedział. - Zniszczenia wewnątrz są niewielkie. Maksymalnie to był jeden centymetr wody w pomieszczeniach technicznych. Rozumiem, że temat budzi zainteresowanie, ale nic szczególnego się nie stało. Zdarza się na tak skomplikowanej budowie. Nie określiłbym tego skandalem, ale po prostu niewłaściwym wykonaniem tego akurat elementu - kończy dyrektor zapraszając nas do obejrzenia nowego Teatru Polskiego.