Targi Rolne Agro Pomerania w Barzkowicach pod naszym patronatem. Impreza odbędzie się we wrześniu

I nic dziwnego, bo program targów bogaty jest w różnego rodzaju atrakcje, i to zarówno dla dzieci, ich rodziców, a przede wszystkim samych rolników, ogrodników, miłośników rękodzieła jak i twórców ludowych.

Podczas wystawy będzie można zaopatrzyć się w niemal wszystko, co jest niezbędne w gospodarstwie rolnym czy ogrodzie, w tym w rośliny, krzewy i drzewa, nawozy, środki ochrony roślin, maszyny i urządzenia rolnicze, a także w sprzęt gospodarstwa domowego.

Nie zabraknie również stoisk oferujących świeże wędliny, miody czy owoce i warzywa. Targi to też okazja, by na miejscu skorzystać z wiedzy fachowców. Najmłodszych tradycyjnie przyciągają zwierzęta, a co roku największą furorę robią alpaki.