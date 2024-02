Targi Nieruchomości w Szczecinie. Mieszkania, apartamenty, piękne firany i poduszki w jednym miejscu [ZDJĘCIA]

To jedyne wydarzenie w Zachodniopomorskiem, skupiające w jednym miejscu tak szeroki wachlarz ofert mieszkań, domów, działek oraz kredytów.

Dla odwiedzających najważniejsza jest możliwość porozmawiania z wystawcami twarzą w twarz. Odwiedzający mogli tu spotkać wielu deweloperów, porozmawiać z nimi, porównać ich oferty, nawiązać bezpośredni kontakt, dowiedzieć się, jaką mają ofertę i jakie planują inwestycje.

Pytali także o możliwość zmian w swoim nowy mieszkaniu, przeprojektowania go na etapie projektu czy wstępnej budowy. Podpowiedzi udzielali fachowcy z branży budowlanej.

Ale Targi to nie tylko budowlanka i prace remontowe, ale też wyposażenie wnętrz. Na Targach były stoiska z poduszkami, materiałami na firany czy dywany, z ogromną ofertą wzorów i kolorów.

Targi przeniesiono z hali Netto Arena do hotelu Courtyard by Marriott przy Bramie Portowej. Wydarzenie odbywa się 24 i 25 lutego, w godzinach od 10 do 17.