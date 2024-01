Tak wygląda powstająca S3 nad morze. Zobacz nową arterię z lotu ptaka [ZDJĘCIA]

- Ta część trasy rozpocznie się od połączenia z tunelem w Świnoujściu, w pobliżu terminala promów morskich, a zakończy na zachód od węzła Dargobądz. Na trasie powstaną m.in. cztery węzły drogowe. Wybudowanych zostanie również 10 wiaduktów, dwie estakady oraz kładka dla pieszych - informuje szczeciński oddział GDDKiA.

Drogę ekspresową S3 na odcinku Dargobądz-Troszyn o długości 16 km realizuje konsorcjum firm Polbud Pomorze, INTOP Szczecin, PRD Nowogard. Wartość tego kontraktu to 679,3 mln zł. Zakończenie realizacji robót jest planowane w II kwartale 2024 roku. To jeden z dwóch odcinków S3 w budowie. Drugi o długości 17 km, Świnoujście - Dargobądz, realizuje Polaqua. Wartość umowy to 688,8 mln zł. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest w II kwartale 2024 roku.

S3 Dargobądz Troszyn

Odcinek ma 16 km długości i obejmie budowę węzła Dargobądz, a także Wolin Zachód i Wolin Wschód. Nowy odcinek połączy się z obwodnicą Troszyna. W ramach inwestycji przewidziano też budowę pary miejsc Obsługi Podróżnych kategorii II na wschód od Dargobądza. Przy węźle Wolin Wschód powstanie Obwód Utrzymania Drogi. Wybudowanych zostanie również siedem wiaduktów, dwa mosty oraz estakada.