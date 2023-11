Szczeciński Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ma nową kriokomorę

- Ta inwestycja była możliwa do zrealizowania dzięki dodatkowym funduszom europejskim, z programu REACT-EU - twierdzi Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego. - Z pieniędzy uzyskanych z tego programu budujemy nowy oddział zakaźny w szpitalu przy ul. Arkońskiej w Szczecinie, ale też inwestujemy we wszystkie nasze placówki - w szczególności w kontekście rehabilitacji, czyli osobom wracającym do zdrowia po przebytych chorobach.

Po każdym zabiegu w kriokomorze pacjent musi się rozgrzać. W tym celu przechodzi do pomieszczenia wyposażonego w urządzenia do ćwiczeń (bieżnie, orbitreki, rowery stacjonarne itp.). Sala ta została wyposażona w ramach tej samej inwestycji. Kriokomorą w WOMP już działa. Jest dostępna przede wszystkich w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ oraz Urząd Marszałkowski. O możliwości skorzystania z krioterapii decyduje lekarz Poradni Rehabilitacyjnej, do którego skieruje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej.

Z programu REACT-EU szczeciński WOMP otrzymał niemal 2 mln zł, które przeznaczył na doposażenie swoich jednostek, m.in. właśnie w kriokomorę.

- Oprócz tej kriokomory kupiliśmy dużo innego sprzętu - mówi Małgorzata Sysło-Przedpełska, dyrektor WOMP w Szczecinie.

To aparaty do USG, nowy tomograf komputerowy, aparat do terapii falą uderzeniową wraz z zestawem do regeneracji (do leczenia dolegliwości bólowych u pacjentów po urazach oraz w przypadku stanów zapalnych tkanek miękkich), a także aparat do super indukcyjnej stymulacji (SIS) - to urządzenie, które redukuje dolegliwości w przypadku różnych zespołów bólowych.

Wcześniej w ramach programu WOMP nabył kilkadziesiąt sztuk wysokiej klasy urządzeń medycznych.