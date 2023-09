Szczecinianin Marcin Zieliński mistrzem świata w Formule 500

- Zawody odbędą się w najtrudniejszych warunkach w sezonie i o wyniku końcowym zadecydują trzy wyścigi oraz szczęście. Rzeka Pad nie raz pokazała, że mimo najlepszego przygotowania może zrobić niemiłą niespodziankę. Cały tydzień pracowaliśmy przy łodzi i jesteśmy gotowi do walki, jednak proszę Was, abyście nie rozdawali medali już teraz. Zrobimy wszystko, aby w niedzielę cieszyć się ze złota – zapewniał przed występem zawodnik Klubu Motorowodnego H2O Szczecin.

Zieliński od początku sezonu 2023 liczył się w walce o złoty medal. W Jedovnicach (Czechy), Żninie i Boretto (Włochy) zajmował drugie miejsca i taką też lokatę miał w klasyfikacji generalnej. Sytuacja zmieniła się tydzień temu, gdy był najlepszy na zawodach w Bad Saarow (Niemcy). Wyszedł na prowadzenie w „generalce”, ale do końca cyklu pozostawała weekendowa rywalizacja we włoskiej Cremonie.

Zieliński był już na miejscu, gdy komisja sędziowska podjęła decyzję, że warunki na rzece Pad nie nadają się do bezpiecznej i uczciwej rywalizacji. Rywalizacja została odwołana i szczecinianin został złotym medalistą.

- Niesamowite uczucie. Ciężko pracowałem na ten sukces przez wiele lat. Ten złoty medal to nie tylko moja zasługa. To praca mojego zespołu, a ludzie, z którymi pracuję są po prostu najlepsi na świecie. Dziękuje też Carlo Veronie – jego silniki VRP był znakomite. Od lat wspiera mnie rodzina, partnerzy instytucjonalni i sponsorzy. To także Wasze złoto - podkreślił Marcin Zieliński. - Teraz będzie czas na świętowanie, a potem wracamy do pracy i zaczynamy myśleć o kolejnym sezonie.

Srebrnym medalistą został Erko Aabrams z Estonii, a brązowym Marian Jung ze Słowacji.