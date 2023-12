Szczecinianie blisko pasa. Michał Materla walczy o niego w sobotę

Materla (bilans walk 33-9, 13 KO, 13 Sub) zmierzy się z aktualnym posiadaczem pasa, Pawłem Pawlakiem (21-4-1, 11 KO, 3 Sub). Dla Pawlaka będzie to dopiero pierwsza próba obrony pasa mistrzowskiego kategorii średniej. Rywal Materli od 2019 roku jest niepokonany. W tym czasie wygrał osiem pojedynków, raz zremisował. W ostatnim swoim starciu pokonał klubowego kolegę Materli, Tomasza Romanowskiego i tym samym założył pas mistrzowski.

Materla to legenda polskiego KSW. W MMA debiutował 20 lat temu i stoczył w tym czasie 42 pojedynki. W 2012 zdobył pas mistrzowski KSW kategorii średniej i cztery razy go obronił. Z tronu tej kategorii strącił go dopiero Mamed Khalidov.