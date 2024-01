Szczecin zrezygnuje z worków do sprzątania zielonych odpadów?

Sprawa pojawiła się przy okazji odkurzacza, czyli urządzenia do pochłaniania spadłych liści. Radny Przemysław Słowik zwrócił uwagę, że odkurzacze mogłyby być częściej stosowane zamiast plastikowych worków.

- Firmy zajmujące się sprzątaniem i utrzymaniem zieleni, wykorzystują zwykłe foliowe worki do gromadzenia liści. W ten sposób każdego sezonu przy sprzątaniu zieleni wykorzystuje się setki a może nawet tysiące foli, produkując w ten sposób niepotrzebny odpad. Są jednocześnie miejsca, takie jak np. Jasne Błonia, gdzie do zbierania liści wykorzystywany jest “odkurzacz’, który zbiera wszystko do kontenera. Dzięki temu ogranicza się produkowanie odpadów, a zebrane liście można od razu poddać kompostowaniu. Stąd pytanie dlaczego odkurzacz do liści jest wykorzystywany tylko w takim ograniczonym zakresie? Dlaczego liście zbierane podczas sprzątania miasta, są pakowane w foliowe worki zamiast zbierania ich do kontenera? Co dzieje się z liśćmi zebranymi podczas sprzątania miejskich ulic? Czy trafiają na kompost? Jeśli tak, to po co, pakowane są uprzednio do foliowych worków?

Czy zawierając umowy i zlecając sprzątanie miasta z liści, miasto wprowadzi zakaz korzystania z worków foliowych - pyta radnych.