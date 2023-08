Szczecin z lotu ptaka w latach trzydziestych XX wieku. Zobacz jak zmieniło się nasze miasto

- Nie wiem kiedy dokładnie wykonano pierwsze lotnicze zdjęcie Szczecina i podejrzewam, że jest to bardzo trudne od ustalenia. Według mnie były to lata dwudzieste XX wieku - bo zdjęcia z tego okresu widziałem, i to nie jedno - mówi Roman Czejarek, dziennikarz i pasjonat dziejów Szczecina. - Pierwsze lotnicze zdjęcia Szczecina robione były ze sterowców, których dość sporo latało nad naszym miastem. Problemem był dość długi czas naświetlania wymuszony mało czułymi kliszami.