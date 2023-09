Szczecin z lotu ptaka. Te zdjęcia Mateusza Sielickiego trzeba zobaczyć [ZDJĘCIA]

A zmienia się bardzo. Tylko w ubiegłym roku do miejskiego krajobrazu dołączyły takie obiekty, jak: Stadion im. Floriana Krygiera, Amfiteatr im. Heleny Majdaniec, Schronisko dla bezdomnych zwierząt czy Morskie Centrum Nauki.

Jego talent docenił również Urząd Miasta Szczecin, honorując go główną nagrodą za zdjęcie Hanza Tower we mgle w ostatniej edycji konkursu „SZCZECINLOVE”.

Jego prace można zobaczyć na profilu @OdlotowySzczecin na Facebooku oraz Instagramie.

A co jeszcze zmieniło się w krajobrazie Szczecina w ostatnim czasie?

Nowa al. Wojska Polskiego - po przebudowie fragment alei stanie się dwujezdniową drogą z uspokojonym ruchem. Tuż obok placu Zgody będzie wiata miejska do organizacji imprez. Wspomniany plac będzie rondem, a do wnętrza placu poprowadzą trzy przejścia dla pieszych. Na środku będzie przestrzeń dla mieszkańców otoczona zielenią. Pojawią się urządzenia rekreacyjne , ale nie tylko z myślą o najmłodszych. Będą to trampoliny, bujane ławki, sztuczne górki i duże siedziska.