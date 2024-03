Szczecin przyjazny starzeniu? Decyzja zapadnie na wtorkowej sesji Rady Miasta

Od marca 2023 roku Szczecin uczestniczy w pracach zespołu tworzącego krajowy program dla miast i społeczności przyjaznych osobom starszym w Polsce (AFCC), nawiązujący do założeń i doświadczeń Globalnej Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu Światowej Organizacji Zdrowia.

- Gmina Miasto Szczecin, z uwagi na zakres podejmowanych działań na rzecz osób starszych spełnia wymagania niezbędne do aplikowania o przyjęcie do Globalnej Sieci Miast Przyjaznych Starzeniu WHO. Aplikacja polega na złożeniu wniosku zawierającego informacje o działaniach podjętych i realizowanych przez gminę na rzecz osób starszych - informuje Lidia Rogaś.