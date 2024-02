Sylwester Ostrowski z nowym singlem „Let’s have a party”

“Sylwester Ostrowski One Voice” to projekt dla młodych wokalistów, ale i dla każdego kto chce usłyszeć i zobaczyć, co się stanie gdy połączymy ze sobą młodzieńczą werwę i doświadczenie uznanych artystów. Do udziału zgłosiło się ponad 60 wokalistek i wokalistów z całej Polski. Najmłodsza osoba ma lat 17, najstarsza ponad 50.

Muzycy nie tylko wspólnie koncertują w naszym mieście, ale i pracują nad nagraniami autorskich utworów, które trafią na album „Sylwester Ostrowski One Voice”. Przedsmakiem jest singiel „Let's Have a Party”.