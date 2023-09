Świt Szczecin skuteczny na swoim boisku. Remis w derbach Vinety z Pogonią II

Świt i Unia to zespoły z czołówki, które mogą włączyć się do walki o awans do II ligi. Tym cenniejsze zwycięstwo świtowców na swoim boisku.

W 20. minucie Kacper Borowiak pokonał bramkarza Świtu i goście prowadzili. Gospodarze przyspieszyli, mieli przewagę, ale brakowało sytuacji. W II połowie był udany pościg. Wyrównał w 71. minucie Kacper Wojdak (główka po rzucie rożnym), sześć minut później po indywidualnej akcji gola zdobył Szymon Kapelusz, a w 84. minucie Patryk Paczuk ustalił wynik po rzucie karnym. Wcześniej był faulowany.

Dzięki wygranej Świt został liderem rozgrywek, ale musiał czekać na sobotnie derby Pomorza Zachodniego. Vineta Wolin podejmowała Pogoń II Szczecin. Wikingowie po wygranej - odzyskaliby pozycję lidera, a inne rozstrzygnięcie utrzymywało Świt na 1. miejscu.

Derby były interesujące. W I połowie Vineta była lepsza, ale zdobyła tylko jedną bramkę. Kacper Żmudź trafił tuż przed przerwą. Portowcy lepiej zaprezentowali się od początku drugiej części. Wyrównali bardzo szybko (Antoni Klukowski z rzutu karnego w 53. minucie), a w ostatnich 20 minutach grali w przewadze, bo Bartosz Boniecki (do lata zawodnik Pogoni II) dostał dwie żółte kartki. Wolinianom udało się jednak zabezpieczyć swoją bramkę i w sumie skończyło się sprawiedliwym remisem.