Świst w Policach. Uruchamiają instalację w Polimerach

- Można stwierdzić, że eksploatacja analizowanych instalacji nie będzie powodować ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego - wyjaśnia Kinga Wełyczko. - Jednocześnie informujemy, że Grupa Azoty Polyolefins S.A. dokłada wszelkich starań, aby uciążliwość Zakładu w trakcie jego uruchamiania ograniczyć do minimum.

Polimery Police w pigułce

Całkowita powierzchnia zakładu w przybliżeniu wynosi 51 ha. Tyle zajmuje 71 pełnowymiarowych boisk do piłki nożnej. W skład kompleksu chemicznego wchodzą: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Obie kluczowe instalacje zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii, umożliwiających wysoką elastyczność produkcji i możliwość dostarczania szerokiej gamy rodzajów polipropylenu. Zakres projektu obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych.