Sukces naukowy uczniów Szkoły Podstawowej w Kobylance

"Jak wdrożyć Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lekcjach przedmiotów ścisłych?" - to było pytanie, które postawiła przed nauczycielami i uczniami międzynarodowa organizacja Science on Stage w ramach konkursu "Future League". Do konkursu wpłynęło wiele innowacyjnych i kreatywnych pomysłów na projekty. Jury złożone z międzynarodowych ekspertów stanęło przed trudnym zadaniem wyłonienia dziesięciu najlepszych projektów spośród wszystkich zgłoszeń. W tym wąskim gronie znalazł się nasz projekt: „Miedwie Lake as a Source of Life”.

Nad projektem pracował zespół, w którego skład wchodzą: Wiktoria Rozdeba, Karol Marchlewicz, Oliwia Kozłowska, Maja Semeniuk, Szymon Sawa, Pola Karpińska, Bartosz Różański, Igor Duda. Uczniowie rozpoczęli projekt w maju i skończyli go w dwa miesiące. Wszystko pod czujnym okiem nauczyciela matematyki, pana Ryszarda Markowicza.

- Głównym celem projektu było poznanie jeziora Miedwie - mówi Ryszard Markowicz. - Uczniowie mogli się dowiedzieć, co ono może im dać, dla kogo jest źródłem życia. Uczniowie spędzili jeden dzień w laboratorium, gdzie zajmowali się badaniem wody, uczestniczyli w wykładzie, podczas którego dowiedzieli się, jak woda podróżuje po świecie. Przygotowali też eksperyment związany z jeziorem Miedwie dla młodszych klas. Podsumowanie projektu wyglądało jak konferencja naukowa, na którą uczniowie przygotowali prelekcje. Ważne jest to, że nie siedzieli w ławkach, ale aktywnie uczestniczyli i dowiedzieli się rzeczy, które nie zawsze wie student chemii.

Cała ekipa została zaproszona do Berlina na finałowe wydarzenie "Future League", które odbędzie się 24 listopada w Berlinie. Tam zaprezentują swoją pracę przed jury i międzynarodową publicznością.