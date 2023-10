Studio MDance, czyli nowy wymiar tańca

Ich misją jest szerzenie miłości do tańca i eliminowanie wszelkich barier z nim związanych. Członkowie studia MDance jasno wyznaczają sobie cele i dokładają wszelkich starań, by je realizować. Zdecydowanie pomaga im w tym pasja, którą czuć już od przekroczenia progu szkoły.

MDance nie jest zwykłą szkołą tańca. To miejsce wypełnione magią. Zgrany i zaangażowany zespół instruktorów już od przeszło 5 lat swoimi działaniami wzbogaca kulturalny krajobraz Pomorza i nie tylko. Na miejscu można skorzystać z różnych zajęć tanecznych. Listę otwierają zajęcia w grupach żłobkowych i przedszkolnych, a kończy na osobach dojrzałych. Tu nie ma ograniczeń wiekowych. A to przyciąga tancerzy z różnymi specjalizacjami i pasjami. Jak mówią członkowie zespołu MDance - z każdym dniem przybywa tu nowych pomysłów. Z każdym rokiem tancerze otwierają się na nowe doświadczenia zawodowe i taneczne. W następstwie organizowane są różnego rodzaje wydarzenia opierające się na wolontariacie i pracy społecznej. Dla przykładu dzięki Programowi Społecznik szkoła zrealizowała pokaz „Tanecznym Krokiem Poprzez Świat, a podczas wakacji przeprowadziła bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Pomorza Zachodniego z Salsy i Bachaty.

- Jesteśmy szczególnie dumni z naszego autorskiego programu, który już od drugiego roku życia wprowadza w niesamowity świat tańca – mówi Marcel Miczałowski, założyciel. - Nasze zajęcia w przedszkolach i szkołach podstawowych, realizowane w ramach programu "Nowy Wymiar Tańca", to nie tylko nauka techniki, ale również rozwijanie wyobraźni i kreatywności. Obecnie szkoła jest w trakcie otwierania nowej siedziby. Dzięki temu więcej tancerzy i tancerek w każdym wieku będzie mogło zacząć spełniać swoje marzenia i odkrywać nowe style taneczne i inspiracje. W tym roku, we wrześniu rozpoczęła też działalność na rynku Niemieckim poprzez organizację zajęć tanecznych dla społeczności jednego z niemieckich miasteczek. Warto też dodać, że dwa razy w roku studio organizuje wyjątkowe rodzinne pokazy taneczne pod nazwą "Tańczące Brzdące", gdzie uczniowie prezentują swoje umiejętności i talent przed bliskimi. To wydarzenia pełne emocji i wspólnego tańca. Wakacje natomiast wypełnione są obozami pod nazwą Roztańczone Wakacje. Już od 5 lat, nieprzerwanie organizowane są wyjazdy kolonijne dla najmłodszych i początkujących dzieci oraz obozy sportowe, dla par wyczynowych. Również osoby, które do tej pory nie miały nic wspólnego z tańcem, a chciałyby spędzić okres letni w klimatach tanecznych mogą wziąć udział.

MDance jest też zaangażowane w szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauki tańca i autorskiego programu nauczania. - Nie zapominamy również o tych, którzy potrzebują specjalnej uwagi – dodaje założyciel. - Przez ostatnie 4 lata konsekwentnie realizujemy zajęcia dla dzieci z niepełnosprawnościami, takimi jak autyzm, pomagając im poprzez taniec odnaleźć się w społeczeństwie. Trzeba jednak podkreślić, że szkoła nie osiągnąłby tego wszystkiego, gdyby nie stworzenie zgranej kadry. Pracownicy mogą tu liczyć na innowacyjne formy rozwoju i programy motywacyjne. Poprzez systematyczne rozmowy, które odbywają się zarówno w grupie jak i indywidualnie właściciele przedstawiają wizje rozwoju studia i jednocześnie zachęcają pracowników do wyrażania swoich opinii na ten temat. - Motywujemy do dzielenia się swoimi pomysłami dając jednocześnie możliwość do ich realizacji i kierowania nimi na preferencyjnych warunkach – podkreśla Marcel Miczałowski. - Wychodzimy z założenia, że ludzie kłócą się ze sobą, ponieważ nie prowadzą rozmów. Dlatego dla nas jest niezmiernie ważne, aby komunikacja wewnętrzna docierała do każdego z naszych pracowników i była jednocześnie zachętą do podejmowania rozmów. Cenimy sobie bardzo kontakt bezpośredni, ale oczywiście mamy inne narzędzia, takie jak platformy społecznościowe, gdzie na bieżąco poddajemy pod głosowania różne pomysły i czekamy na ich opinie.

Podsumowując MDance to nie tylko szkoła tańca, to miejsce, gdzie marzenia o tańcu stają się rzeczywistością, a miłość do ruchu łączy pokolenia. W końcu – tańczyć każdy może. MDance

tel. 575 655 355

[email protected]

www.mdance.com.pl

FB @MDanceSzczecin

IG @mdance.szczecin

