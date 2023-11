Studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego posadzili krokusy

Tym razem w akcję włączył się Uniwersytet Szczeciński, który dysponuje sporym trawnikiem wokół budynku rektoratu przy al. Jana Pawła II.

- Na początku roku akademickiego na Kolegium Rektora przedyskutowaliśmy pomysł, czy przed rektoratem można posadzić krokusy. Spotkało się to z dużym aplauzem - mówi Andrzej Jakubowski, kanclerz Uniwersytetu Szczecińskiego. - To była inicjatywa rektora prof. Waldemara Tarczyńskiego. To był znakomity pomysł, który nazwaliśmy "Uniwersytet miastu". Myślę, że inne jednostki również podejmą tego typu inicjatywę i będzie to wejście na Jasne Błonia, które są pięknym miejscem krokusowym słynącym na całą Polskę. Jesteśmy przekonani, że to miejsce przed rektoratem pokaże, że nasz uniwersytet podejmuje inicjatywy ekologiczne ważne dla miasta.