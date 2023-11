"Stop chrapaniu!" akcja edukacyjna już w najbliższą sobotę w CH Galaxy w Szczecinie

W ramach akcji odbędą się bezpłatne konsultacje z lekarzami specjalizującymi się w leczeniu chrapania oraz diagnostyce bezdechu sennego. To unikalna okazja dla uczestników, aby uzyskać fachową opinię i dowiedzieć się, jak poprawić jakość swojego snu i zdrowia. Specjaliści podzielą się wskazówkami dotyczącymi diety, aktywności fizycznej oraz unikania nawyków, które mogą wpływać na chrapanie.

Podczas wydarzenia zaprezentowany zostanie również nowoczesny sprzęt do monitorowania snu i diagnozowania bezdechu sennego.

Ponadto, każdy uczestnik akcji będzie mógł wziąć udział w konkursie, w którym główną nagrodą będzie voucher o wartości 1600 zł do wykorzystania na zabieg. Do wygrania będą również vouchery na wypożyczenie sprzętu do diagnostyki chrapania i bezdechu sennego oraz na konsultacje do specjalistów. W programie przewidziane są również atrakcje dla dzieci.

Chrapanie to nie tylko uciążliwy dźwięk. Może towarzyszyć bezdechu sennemu być czyli zaburzeniu snu polegającym na okresowym zatrzymaniu lub ograniczeniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe. W rezultacie osoby doświadczające bezdechów są bardziej niż inne narażone na dolegliwości takie jak: niedotlenienie organizmu, zaburzenia rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, udary mózgu, zawały serca, a nawet nagła śmierć podczas snu. Dlatego tak ważne jest, aby nie lekceważyć tego problemu i skonsultować się ze specjalistą.

Akcja STOP CHRAPANIU ma na celu uświadomienie mieszkańcom Szczecina, jak duży wpływ ma jakość snu na nasze zdrowie i życie. Punkt Olimedica będzie otwarty dla wszystkich klientów oraz odwiedzających CHR Galaxy w sobotę, 18 listopada w godzinach 10-18.