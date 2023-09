Stargardzkie obchody 84. rocznicy napaści Niemiec na Polskę [ZDJĘCIA]

Gra świateł i nastrojowa muzyka już od samego początku zapewniały właściwą oprawę rocznicy wojny, która pochłonęła miliony ofiar. Później, zgodnie z ceremoniałem wojskowym, była zmiana wartowników na posterunku, złożenie meldunku i podniesienie flagi na maszt. Hymn państwowy odegrała Orkiestra Wojskowa ze Szczecina, a do wspólnego śpiewu przyłączyli się uczestnicy uroczystości.

– Najwyższy wyraz szacunku dla poległych to nie tylko nasza obecność, ale przede wszystkim codzienna troska o pokój – mówił prezydent Stargardu Rafał Zając. - Ona nie jest powinnością wyłącznie Wojska Polskiego, czy rządów poszczególnych Państw, przejawiającą się obecnie choćby we wsparciu walczącej Ukrainy. To obowiązek każdego z nas. Musimy pamiętać, że konflikt rodzi się z podziałów między ludźmi i między narodami. Jest następstwem niewsłuchiwania się w rację drugiego człowieka i braku wzajemnego szacunku. Zaczyna się wówczas, gdy silniejszy uznaje, że można nie liczyć się ze słabszym. Odpowiedzialność za pokój bierze każdy z nas.