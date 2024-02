Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie

Jak podkreśliła parlamentarzystka, w Sejmie obecnej kadencji już odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

- Podjęliśmy wtedy próbę wypracowania najważniejszych tematów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów - twierdzi Maja Nowak. - Jako mama dziecka z niepełnosprawnością wiem, że nie zawsze osoby te mogą dotrzeć do Sejmu. Dlatego ja chcę dotrzeć do nich. Dzisiaj przyjechałam do Szczecina.