Spotkanie fanów "Gry o tron". Zobacz, za jakie przebrali się postacie

- Tak naprawdę zaczynam swoją przygodę z cosplayem, dzięki Natalce. Zainspirowała mnie po prostu tą postacią, tym bardziej, że jestem jakby do niej trochę podobna i z charakteru, i z wyglądu, i dlatego chcę kontynuować to hobby - mówi Beata Hałuszka, która odtwarza postać Cersei.

W centrum Szczecina spotkali się cosplayerzy, którzy przebrali się za swoje ulubione postacie z serialu "Gra o tron" i "Rodu Smoka". Cosplay to hobby, w ramach którego tworzy się przebrania i wciela w postać. Spotkanie odbyło się pod nazwą "Winter is coming".

Spotkanie odbyło się w atelier fotograficznym, które powstało w końcu XIX wieku.

- Niewiele takich obiektów, historii techniki, fotografii się zachowało na świecie, a tym bardziej jest to unikatowe, nie jest to muzeum, tylko działająca pracownia - podkreśla Andrzej „Graba” Grabowiecki ze studia Altana

Co to za serial?

Gra o tron (ang. Game of Thrones) – amerykański serial fantasy stworzony przez Davida Benioffa i D.B. Weissa dla HBO, będący adaptacją cyklu powieści "Pieśń lodu i ognia", autorstwa amerykańskiego pisarza George’a R.R. Martina. Amerykańska premiera pierwszego sezonu w HBO miała miejsce 17 kwietnia 2011 roku, w Polsce serial zadebiutował dzień później.

Serial kręcony był w kilku krajach: Hiszpanii (Castillo de Zafra), Maroku, Islandii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna i Szkocja) i na Malcie.

W sierpniu 2022 rozpoczęto nadawanie prequelu Gry o tron - serialu "Ród Smoka", opartego na księżce "Ogień i krew".

Akcja serialu rozgrywa się na fikcyjnym kontynencie Westeros, gdzie od Muru, z lodu, kamienia i magii, na północy, do pustynnego Dorne na południu, rozciąga się Siedem Królestw, oraz sąsiednim kontynencie Essos.